Calciomercato Milan – Bernardeschi per Romagnoli, la Juventus ci riprova

Federico Bernardeschi al Milan in cambio di Alessio Romagnoli alla Juventus? Mino Raiola, procuratore di entrambi, coltiva ancora l'idea

Giugno, come sempre in Serie A , sarà il mese degli scambi. I club del nostro campionato cercheranno di fare plusvalenza , nelle fasi iniziali del calciomercato estivo, scambiandosi calciatori con un duplice obiettivo. Il primo, è sistemare il bilancio che andrà chiuso entro il 30 del prossimo mese; il secondo, cercare di trovare l'elemento funzionale al proprio sistema di gioco sacrificandone uno non più prioritario.

Ecco perché, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, la Juventus non ha ancora abbandonato l'idea di spedire Federico Bernardeschi al Milan per ottenere in cambio dai rossoneri Alessio Romagnoli. Entrambi andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, ed entrambi, come noto, sono assistiti da Mino Raiola, agente che vanta un ottimo rapporto con la 'Vecchia Signora'. Milan, parte l'assalto a de Paul: le ultime news >>>