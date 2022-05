Calciomercato Milan – L’interista Berardi nel mirino del Diavolo

Domenico Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan, giocherà domenica al 'Mapei Stadium' contro i rossoneri. E ha sempre tifato Inter ...

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Domenico Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan e del Sassuolo, avversario del Diavolo domenica pomeriggio, ore 18:00, al 'Mapei Stadium', per l'ultima partita della Serie A 2021-2022. Quella che, se vinta o pareggiata, potrebbe regalare al Milan la gioia del 19° Scudetto della sua storia.

Il Sassuolo, in fin dei conti, ha "un'anima rossonera", seppur legata al passato ed alla tradizione. Giorgio Squinzi, l'ex patron del club neroverde scomparso nel 2019, infatti, era un grande tifoso rossonero. A lungo Presidente di Confindustria, in diverse occasioni è stato accostato al Milan come nuovo, possibile, proprietario.

Alla fine, però, non se ne fece mai nulla con Silvio Berlusconi, fino alla cessione del club rossonero al cinese Yonghong Li nel 2017. Squinzi si è tenuto il suo Sassuolo, ben contento di quel piccolo miracolo di provincia. Che, nello specifico, però, ha fatto tante volte male al 'suo' Milan.

Nel 2014 e nel 2015, al 'Mapei Stadium', quando vinse 4-3 (causando l'esonero di Massimiliano Allegri) e 3-2. In entrambi i casi, tutte e sette le reti del Sassuolo le ha messe a segno Berardi. O nel 2016, sempre tra le mura amiche, quando il 2-0 dei padroni di casa fu siglato da Alfred Duncan e Nicola Sansone.

Negli ultimi anni, poi, il Diavolo è passato spesso al 'Mapei Stadium' ma, per esempio, si è inchinato al Sassuolo per due volte a 'San Siro' negli ultimi due campionati, perdendo 1-2 l'anno scorso e 1-3 in questo. Con Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan, sempre sugli scudi.

In 15 partite contro i rossoneri, Berardi ha segnato 10 gol: il Milan è la squadra alla quale ha segnato più gol contro in Serie A. Di fede interista, mai nascosta, il numero 25 del Sassuolo cercherà di fare lo sgambetto al Diavolo nell'ultima giornata di campionato, magari per favorire la corsa al titolo del Biscione.

Ad ogni modo, Berardi potrebbe finire proprio al Milan nell'imminente sessione estiva di calciomercato. A 28 anni, infatti, si trova dinanzi l'ultimo, grande treno di una big del nostro calcio e potrebbe prenderlo al volo. Accordo tra club permettendo. Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

