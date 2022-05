Calciomercato Milan – Attacco, pazza idea della dirigenza rossonera

Il Milan è a 90' dall'eventuale vittoria dello Scudetto ma in società già pensano a come rinforzare l'organico nel calciomercato estivo. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono intenzionati ad effettuare più di qualche innesto nella rosa di mister Stefano Pioli, al fine di allestire una squadra ancora più forte per la Serie A e più competitiva per la Champions League. L'attacco sarà un reparto che subirà una mini-rivoluzione.