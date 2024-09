CALCIOMERCATO MILAN

Siamo nella pausa per il campionato, con le nazionali impegnate nella Nations League e in partite di qualificazioni per le varie competizioni internazionali. Il calciomercato è finito da quasi una settimana, ma le voci non si placano mai, visto che non manca molto tempo a gennaio. E tra i giocatori più chiacchierati resta Ismael Bennacer.