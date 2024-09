Marsiglia, ceduto Veretout: assalto a gennaio per un giocatore del Milan?

Il Marsiglia tornerà su un rossonero?

Dopo la cessione di Veretout, il Marsiglia potrebbe tornare a cercare Ismael Bennacer a gennaio, dopo averlo inseguito negli ultimi giorni del mercato estivo. Secondo La Provence, il club francese non è riuscito a raggiungere un accordo con il Milan per il centrocampista algerino alla fine di agosto, ma appena inizierà la finestra di trasferimenti invernale, farà un nuovo tentativo per assicurarsi il rossonero.