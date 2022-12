Calciomercato Milan – Non solo Bennacer: le ultime sul futuro di Rebic

Questo pomeriggio il Milan ha incontrato nella sede di via Aldo Rossi Enzo Raiola , procuratore di Ismael Bennacer . Con l'agente dell'algerino si è parlato del rinnovo del suo assistito, il quale ha il contratto in scadenza nel 2024. In realtà oggi non c'è stato solamente questo incontro.

Stando a quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', Paolo Maldini avrebbe incontrato anche Tomislav Erceg, procuratore che lavora nell'agenzia di Fali Ramadani. I due hanno parlato del futuro di Ante Rebic, calciatore che nell'ultimo periodo sta un po' deludendo. L'attaccante croato, in scadenza nel 2025, potrebbe anche lasciare i rossoneri. L'ex Eintracht, però, non è stato l'unico calciatore trattato durante l'incontro. Si è parlato anche di Luka Vuskovic, talento classe 2007 in forza all'Hajduk Spalato. Il difensore quindicenne, oltre ad aver attirato l'attenzione del Milan, gode della stima di parecchi club europei. In attesa di novità su Rebic, il club rossonero vorrebbe inserire in rosa un calciatore giovane e che possa essere uno dei calciatori del futuro della squadra. Milan, passi in avanti per il rinnovo di Bennacer: ecco l'offerta dei rossoneri.