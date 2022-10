Calciomercato Milan – Obiettivo Ben Brereton Díaz: ecco i suoi numeri

Ha vestito la maglie dell'Under 2019 e dell'Under 20 dell'Inghilterra prima di scegliere la Nazionale maggiore del Cile: con la 'Roja' ha esordito nel 2021 e ha già totalizzato 4 gol in 14 presenze. In questa stagione, nel Blackburn Rovers guidato, in panchina, da un ex attaccante del Milan, Jon-Dahl Tomasson, Ben Brereton Díaz sta sottolineando quanto sia forte e importante per i suoi compagni.