Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo su Ben Brereton Díaz”

Su Ben Brereton Díaz che, in questa stagione, ha finora segnato 7 gol in 15 partite in campionato, ci sarebbe anche il Siviglia oltre che una nutrita schiera di squadre alla ricerca di una prima punta tecnica e potente. Il vantaggio di prendere Ben Brereton Díaz? Il suo contratto con i 'Rovers' scadrà il 30 giugno 2023, pertanto potrà essere ingaggiato a parametro zero.