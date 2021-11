Calciomercato Milan – Belotti sempre più lontano dal Torino | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Belotti dirà molto probabilmente addio al Torino: il Milan rimane vigile sul 'gallo'

Il futuro di Andrea Belotti, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lontano dal Torino. Con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, il 'gallo' e il club granata non hanno trovato l'accordo economico per il rinnovo. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', non sarebbe da escludere una cessione a gennaio. Ciò consentirebbe ad Urbano Cairo di incassare una piccola cifra piuttosto che perderlo in estate a parametro zero. Sull'attaccante ci sono gli occhi di Milan, Inter e Fiorentina.