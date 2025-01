Calciomercato Milan – Contatti con il Verona per Belahyane e Popovic

Su Belahyane, ci sono anche altre squadre come la Lazio. Egli può giocare sia come centrocampista centrale sia come mediano. In questa Serie A, il classe 2004 ha giocato 18 partite, fornito 2 assist ed è stato ammonito 4 volte. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è 10 milioni di euro.