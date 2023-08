Calciomercato Milan – Il Diavolo è stato chiaro con Ballo-Touré: il punto

Il Milan sarebbe stato molto chiaro con Fodé Ballo-Touré in merito al suo futuro e alle offerte che verranno ascoltate d'ora in poi

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio al Milan da parte di Ante Rebic, che si aggiunge a quelli Marco Brescianini e Sandro Tonali. Ora, però, la dirigenza rossonera non si vorrebbe fermare, anzi avrebbe intenzione di piazzare altri esuberi in modo da sfoltire la rosa. Soprattutto se si considera il mercato in entrata, che ha visto giungere a Milanello già sette innesti, in attesa di Yunus Musah.