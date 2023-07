Calciomercato Milan – Ballo-Touré vuole il Bologna: previsti contatti

Uno dei nomi in uscita dal Milan è quello di Fodé Ballo-Touré. Il senegalese, al momento, non si trova negli USA con i compagni perché escluso dalla tournée da Stefano Pioli . E nelle ultime ore avrebbe anche rifiutato l'ipotesi Fulham , che era disposto a prenderlo a titolo definitivo.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'Twitter', infatti, Fodé Ballo-Touré vorrebbe solamente il Bologna. I felsinei sarebbero inoltre disposti a pagare in toto il suo ingaggio, sebbene siano intenzionati ad averlo solo in prestito. Nei prossimi giorni sarebbe previsto un contatto tra il Milan e Giovanni Sartori, direttore sportivo dei rossoblù.