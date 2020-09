Calciomercato Milan – Bakayoko, passo indietro dei rossoneri: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo aver definito l’arrivo di Sandro Tonali, il Milan vuole puntellare il centrocampo con un altro acquisto. L’obiettivo numero uno si chiama Tiemoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea e di ritorno dal prestito al Monaco. Dopo le notizie degli ultimi giorni, che vedevano vicinissimo il suo ritorno, si sarebbe registrato un forte rallentamento nella trattativa.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, i rossoneri non sarebbero più troppo convinti di riportare in Italia il centrocampista francese. I motivi sono due: il primo riguarda il suo ingaggio, che ammonta a quasi 5 milioni di euro netti. Il secondo, invece, il prezzo del suo cartellino: i 30 milioni richiesti dai ‘Blues’ per il riscatto sarebbero eccessivi per le casse del club. Inoltre l’acquisto di Tonali non suggerisce particolare fretta. Motivi che, messi insieme, hanno contribuito ad una frenata brusca da parte del Milan per il ritorno de classe 1994.

