Calciomercato Milan – Bennacer, offerta del Psg: cifre e risposta rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso per il Milan soprattutto a centrocampo. Dopo l’acquisto di Sandro Tonali, che aspetta soltanto di essere ufficializzato, i rossoneri stanno lavorando anche per il ritorno di Tiemoué Bakayoko. La trattativa per il francese continua, ma ancora non è arrivata nella fase decisiva. La dirigenza punta ad un vero e proprio restyling, ma si trova ad avere a che fare anche con le offensive di alcuni club per i gioielli attualmente in rosa.

In tal senso, dalla Francia sono sicuri: il Psg è tornato alla carica per Ismael Bennacer. Questa l’indiscrezione riportata da ‘Le 10 Sport’, che scrive di un’offerta da 40 milioni di euro per il centrocampista algerino. Il Milan ha però già fatto recapitare la sua risposta negativa all’ex Leonardo, chiedendo più soldi. Ma l’aspetto importante arriva da alcune persone vicine a Bennacer, che non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il club rossonero. Il numero 4 è convinto che il Milan sia la squadra ideale per continuare la sua crescita personale.

ECCO GLI INTOPPI PER IL RITORNO DI BAKAYOKO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>