Calciomercato Milan – Tonali domani a Milano: rossonero entro 48 ore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Questi sono i giorni di Sandro Tonali. Manca, infatti, soltanto l’ufficialità dell’acquisto ma, di fatto, l’ormai ex numero 4 del Brescia è un calciatore del Milan.

Tonali: domani a Milano, mercoledì le visite

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha spiegato come l’arrivo di Tonali a Milano sia previsto per domani, martedì 8 settembre. Il giorno seguente, mercoledì 9 settembre, poi, svolgerà le visite mediche per il Milan presso la clinica ‘La Madonnina‘. Successivamente, firmerà a ‘Casa Milan‘ il contratto con il Diavolo.

Tonali al Milan con la maglia numero 8 dell’idolo Gattuso

La formula del trasferimento è ormai nota: prestito con diritto di riscatto per un totale, tutto compreso, di 35 milioni di euro più bonus. Tonali, in rossonero, prenderà la maglia numero 8, quella vestita per ben 13 stagioni dal suo idolo, Gennaro Gattuso. Il Milan, ha fatto notare il ‘CorSport‘, torna ad acquistare un centrocampista italiano a cinque anni di distanza dall’ultima volta.

Tonali in rossonero per fare meglio di Bertolacci

In quell’occasione, per 20 milioni di euro, fu prelevato Andrea Bertolacci dalla Roma. QUESTE LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>