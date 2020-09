CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 7 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ dedica la sua prima pagina all’Inter. Presi Aleksandr Kolarov ed Arturo Vidal, i nerazzurri di Antonio Conte, adesso, lanciano la sfida alla Juventus.

I bianconeri, nel frattempo, osservano con interesse le liti tra Luís Suárez ed il Barcellona sulla buonuscita. Motivo per cui tengono in caldo la carta Álvaro Morata, possibile cavallo di ritorno dall’Atlético Madrid.

In alto, sotto la testata, si parla di Olanda-Italia di Nations League: azzurri in campo con Ciro Immobile punto di riferimento in attacco. Nei riquadri verticali, poi, si parla di calciomercato.

A Barcellona, per esempio, non sarebbe ancora conclusa la vicenda Lionel Messi. A Bergamo tremano per l’offerta dell’Al-Nasr (UAE) al Papu Gómez.

Infine, in casa Lazio, arriva il bomber kosovaro Vedat Muriqi. Il tutto mentre Francesco Acerbi minaccia di non rinnovare il proprio contratto.

