Calciomercato Juventus – Tra Suárez e Dzeko spunta Morata | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Álvaro Morata torna alla Juventus? Come noto il club bianconero, vicino alla risoluzione del contratto di Gonzalo Higuaín, è alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato.

Finora la ‘Vecchia Signora‘ si è interessata al ‘Pistolero‘ Luís Suárez, in uscita dal Barcellona, ad Edin Dzeko della Roma (il preferito del tecnico Andrea Pirlo) e, per ultimo, al ‘Matador‘ Edinson Cavani, svincolatosi dal PSG dopo sette stagioni.

Qualche giorno fa, però, il procuratore Giovanni Branchini ha sorpreso tutti affermando come, a suo dire, la Juventus sarebbe tornata su Morata. L’attaccante spagnolo, classe 1992, ha già indossato la maglia bianconera dal 2014 al 2016, segnando 27 gol e fornendo 18 assist in 93 gare.

Notizia, questa, rilanciata dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. La Juventus, per riprendersi Morata, vorrebbe proporre all’Atlético Madrid, proprietario del cartellino del centravanti iberico, un prestito con obbligo di riscatto nell’estate 2022 oppure uno scambio con l’esterno offensivo brasiliano Douglas Costa.

L'operazione farebbe fare una netta plusvalenza ad entrambe le società. Diego Pablo Simeone, però, per ora si oppone. Il tecnico dei 'Colchoneros', infatti, preferirebbe lasciar andare via Diego Costa anziché Morata.