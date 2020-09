Calciomercato Lazio – Fatta per Muriqi: arriva dal Fenerbahçe | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Vedat Muriqi sarà un calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha concluso, infatti, nelle scorse ore, la trattativa con il Fenerbahçe per l’acquisizione del centravanti albanese naturalizzato kosovaro.

Muriqi, classe 1994, passerà dunque alla Lazio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Lazio e Fenerbahçe sono giunte allo scambio dei documenti. Nei prossimi giorni il bomber sarà in Italia per sostenere le visite mediche alla clinica ‘Paideia‘ e poi firmare con il contratto con la società di Claudio Lotito.

Nell’ultima stagione, in Turchia, Muriqi ha segnato 17 gol e fornito 7 assist in 37 gare tra campionato e coppa nazionale con la squadra di Istanbul. Ora arriva a Roma per giocare al fianco di Ciro Immobile e, di tanto in tanto, anche al suo posto, per far rifiatare il capocannoniere dell’ultimo torneo di Serie A.

Muriqi, numericamente, prenderà il posto in rosa di Felipe Caicedo, attaccante dell'Ecuador che dovrebbe andare a giocare in Qatar.