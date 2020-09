Calciomercato Inter – Ecco Vidal: cifre e dettagli del contratto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Arturo Vidal è ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrà così il tanto desiderato rinforzo a metà campo per la sua squadra.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Vidal ha già raggiunto un’intesa con il club di Via della Liberazione sull’ingaggio. Il centrocampista cileno firmerà un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con opzione sulla terza stagione a 6 milioni di euro netti l’anno.

Cifra importante, per un calciatore che, comunque, tra Juventus, Bayern Monaco e Barcellona ha acquisito notevole esperienza e spessore internazionale. Cosa manca per vedere Vidal all’Inter? Il calciatore, classe 1987, sta definendo in questi giorni i dettagli del suo addio al Barça e, per la metà della prossima settimana, è atteso a Milano.

Il suo procuratore, Fernando Felicevich, sta negoziando con il club catalano sulla buonuscita. Vidal vuole almeno una parte delle dieci mensilità che gli sarebbero spettate giocando in Catalogna, come da contratto, fino al 30 giugno 2021. Il Barcellona vorrebbe che il cileno vi rinunciasse in toto.

Stiamo parlando, più o meno, di un importo di 6 milioni di euro che Vidal vuole per il ‘benservito’ dal club blaugrana. In più, il cileno avanza anche 2,4 milioni di euro di premi fin qui non pagati dalla società presieduta (chissà per quanto ancora) da Josep María Bartomeu.

Trovata una soluzione a questi 'inghippi' economici, Vidal salirà sull'aereo per l'Italia, dove farà ritorno dopo cinque stagioni.