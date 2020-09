Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (07/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina all’Inter di Antonio Conte ed alle sue mosse di calciomercato. I nerazzurri sono vicini ad accogliere Arturo Vidal, liberatosi dal Barcellona. Intanto, però, puntano N’Golo Kanté, pupillo del tecnico salentino, valutato 50 milioni di euro dal Chelsea. Nel riquadro verticale, spazio a Luís Suárez, attaccante uruguaiano che sta per salutare il Barça. È atteso dall’esame di italiano per ottenere il passaporto: a quel punto potrà firmare per la Juventus. La ‘rosea‘, poi, ci porta in viaggio nella dinastia dei Maldini al Milan: dopo Cesare e Paolo, ora è il momento di Daniel. Infine, richiamo su Olanda-Italia, seconda gara di Nations League, in programma stasera ad Amsterdam: giocherà da centravanti Ciro Immobile.

