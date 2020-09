Calciomercato Milan – Con la diplomazia si può arrivare a Bakayoko

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta lavorando con calma e diplomazia per arrivare a Tiémoué Bakayoko.

Quello del francese, sarebbe un ritorno in maglia rossonera, dopo la stagione 2018/2019 passata con Gennaro Gattuso in panchina. L’intesa con il Chelsea (club proprietario del cartellino) per ora, c’è solo in parte. I due club sono d’accordo sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Non sono d’accordo invece sulle cifre del riscatto. I ‘Blues’ vogliono fissarlo a 35 milioni, mentre il Milan vorrebbe metterlo a 20. Una bella differenza che costringerà Paolo Maldini ad usare tutta la sua esperienza per cercare di colmare il gap. Nei prossimi giorni arriveranno degli aggiornamenti, e in casa rossonera resta l’ottimismo.

