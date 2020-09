Calciomercato Milan – Casting per il vice Donnarumma: i nomi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra le priorità di mercato della società rossonera, c’è ora quella di definire presto il nome del vice Donnarumma in porta dopo la cessione di Pepe Reina alla Lazio. Al momento i pali della porta milanista sono parzialmente scoperti dal momento che manca un secondo portiere e con il classe 1999 in nazionale il precampionato è stato affidato al fratello Antonio.

I PROFILI – Sul tavolo sono emersi diversi profili negli ultimi giorni. Da Marco Sportiello dell’Atalanta ad Andrea Consigli del Sassuolo, ma anche profili internazionali come Neto, ex Valencia e Juventus, e Begovic che tornerebbe in rossonero ma ad un ingaggio di circa 2 milioni. Ad oggi però l’offerta rossonera risulta inferiore al suo attuale ingaggio col Bournemouth dove per altro si gioca le chance di un posto da titolare.

MALDINI E MASSARA AL LAVORO – Vedremo nelle prossime giornate se il Milan tenterà l’affondo per uno di questi profili oppure ne emergerà un altro. Maldini e Massara sono al lavoro per dare a Pioli una squadra competitiva e all’altezza in tutti i reparti anche in quello dei portieri dove ad oggi manca un tassello non irrilevante. Intanto, Gigio dopo l’impegno contro l’Olanda in Nazionale farà ritorno a Milanello e si riprenderà i pali della porta rossonera in vista del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers capolista del campionato irlandese.

