Calciomercato Milan – Bakayoko, l’offerta presentata al Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiemoue Bakayoko arriverà al Milan? Sono ore decisive per il ritorno in rossonero del centrocampista, anche se Maldini e Massara si stanno cautelando con delle possibili alternative (ecco i possibili nomi).

La situazione Bakayoko

SportMediaset fornisce alcuni aggiornamenti. Il Milan ha presentato già un’offerta al Chelsea per Bakayoko che prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27. I londinesi, però, non mollano, e ne chiedono 30 per accettare. I contatti proseguono perchè Maldini vuole chiudere, ma come detto precedentemente attenzione anche a delle possibili alternative (ieri incontro con l’agente di Florentino Luis).

