Calciomercato Milan – Bakayoko, trattativa con l’Adana Demirspor

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato . Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come ci sia una trattativa in corso con i turchi dell' Adana Demirspor , squadra allenata dall'ex tecnico rossonero Vincenzo Montella .

Qualora andasse via, il Diavolo potrebbe prendere un centrocampista

Ci riuscirà? Lo capiremo in questi giorni. L'eventuale uscita di Bakayoko, mai utilizzato da Stefano Pioli in gare ufficiali del Milan in questa stagione, potrebbe portare i rossoneri a pensare ad un nuovo acquisto a centrocampo. Se il giocatore, infatti, andasse in Turchia da Montella, il Milan libererebbe spazio nel suo monte ingaggi.