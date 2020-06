Calciomercato Milan – Baiocchini: “Ibrahimovic non resterà, ma adesso…”

CALCIOMERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic tra futuro e presente. Questi gli aggiornamenti: “Togliamo ogni dubbio, Ibrahimovic non rimarrà al Milan. Nell’immediato però serve ai rossoneri: al momento è infortunato dal 25 maggio, a Milanello si presenta ogni giorno e si allena per rientrare il prima possibile. Ha messo nel mirino la Roma, contro il Lecce non ce la farà perché ancora non ha iniziato a correre. Se è possibile il recupero con i giallorossi lo scopriremo lunedì o martedì, dopo che Ibra si sottoporrà a ulteriori controlli medici per vedere se si è riassorbita la lesione al polpaccio. Anche contro la Roma è difficile, ma Ibrahimovic ci ha abituato a recuperi lampo come questo”.

