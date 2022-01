Calciomercato Milan – Bailly, segnali di apertura per il prestito

Eric Bailly è un obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa. I 'Red Devils' hanno aperto al prestito, ma c'è un problema di fondo ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto sul calciomercato invernale del Milan, ricordando come il Diavolo stia cercando un difensore per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Il k.o. di Fikayo Tomori, che salterà un mese per l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro, non ha messo fretta a Paolo Maldini e Frederic Massara nella ricerca del nome giusto.

Che, secondo la 'rosea', può essere un rinforzo 'last minute', destinato dunque ad arrivare nell'ultima settimana del calciomercato di gennaio. Il Milan, a questo proposito, tratta sempre Eric Bailly con il Manchester United. Per il difensore ivoriano, classe 1994, sarebbero giunti segnali positivi per la sua cessione con la formula del prestito. A questo bisogna anche aggiungere la volontà del calciatore di accettare questa formula.

La distanza, però, sulla valutazione del cartellino del calciatore per l'eventuale diritto di riscatto da inserire nell'operazione è ancora elevata. I 'Red Devils', infatti, non vorrebbero scendere sotto i 25 milioni di euro. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

