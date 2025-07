Il Milan, come noto, è alla ricerca di un nuovo centravanti in questa sessione estiva di calciomercato e chissà che questi non possa essere Dusan Vlahovic. Ne ha parlato il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. L'attaccante serbo, classe 2000, è ai margini del progetto tecnico di Igor Tudor alla Juventus: in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, potrebbe andare via ora giacché, a quanto pare, un rinnovo non è nei piani né del club né del giocatore.