Calciomercato Milan – Atalanta-De Ketelaere, prossima settimana decisiva

Dopo un'annata deludente Charles De Ketelaere dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato, seppur in prestito. Al momento la destinazione più probabile sembra essere l' Atalanta, con cui il Diavolo avrebbe trovato l'accordo e per cui mancherebbe solamente il benestare del belga.

Secondo quanto riferito da 'TMW'Charles De Ketelaere si starebbe convincendo dell'ipotesi nerazzurra nelle ultime ore e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento. La formula sarebbe quella del prestito oneroso a tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Una formula che avrebbe convinto altre società, come Real Sociedad e Wolfsburg, disposte a proporla a loro volta, ma comunque indietro nella corsa. Anche perché, per poter godere dei vantaggi del Decreto Crescita, al Milan converrebbe lasciarlo in Italia. Sembra quindi questione di giorni.