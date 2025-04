Calciomercato Milan, assalto dalla Bundesliga per Thiaw: due big sul difensore

Come riferito da Niccolò Ceccarini, non si parla solo di entrate: il Milan dovrà gestire anche le uscite: assalto a Thiaw dalla Germania

Come riferito da Niccolò Ceccarini, non si parla solo di entrate: il Milan dovrà gestire anche alcune situazioni delicate in uscita durante il prossimo mercato estivo. Tra queste, tiene banco il futuro di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, sotto contratto fino al 2027, è finito nel mirino di due big della Bundesliga.