Calciomercato Milan – Assalto a Viña. Il piano B è Lazaar | News

Milan, il calciomercato potrebbe chiudersi con Viña o Lazaar

Il Milan può ancora piazzare un colpo nel calciomercato di gennaio. Potrebbe essere Matías Viña, classe 1997, terzino sinistro uruguaiano del Palmeiras, il nuovo vice di Theo Hernández.

Viña era seguito dal Milan già quando giocava in patria, nel Nacional. Oggi, il giocatore costa circa 10 milioni di euro. Potrebbe arrivare subito in rossonero ma i tempi, secondo quanti riferito a ‘Sport Mediaset‘, sono strettissimi.

Sabato 30 gennaio, infatti, Viña sarà impegnato nella finale di Copa Libertadores contro il Santos. E il calciomercato per il Milan, in Italia, chiuderà lunedì 1° febbraio. Difficilmente, dunque, l’affare potrà andare in porto adesso.

Il piano B, per i rossoneri, si chiama Achraf Lazaar, classe 1992, esterno mancino marocchino ex Palermo e Benevento. Anche qui, però, operazione complicata. Il suo attuale club, il Newcastle, non vuole infatti svincolarlo.

Al contrario, chiede un indennizzo al club di Via Aldo Rossi. Probabile, a questo punto, che il Milan resti com’è fino alla prossima estate. Calciomercato Milan, strada in discesa per Thauvin: ecco il motivo >>>