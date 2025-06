Calciomercato Milan, assalto a Jashari: la reale distanza con il Bruges

Il Bruges chiede 40 milioni, anche bonus inclusi, ma con 35 garantiti

Anche dinanzi la richiesta di cessione (al Milan) di Jashari, infatti, ha commentato il quotidiano romano, il Bruges non fa sconti e sta continuando a chiedere ai rossoneri 40 milioni di euro. Che siano anche bonus compresi, ma con una parte fissa dell'operazione non inferiore ai 35. Il Milan, per ora, si ferma ad una decina in meno (30 bonus inclusi). I prossimi giorni saranno cruciali per capire se la trattativa avrà buon esito o meno.