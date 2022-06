Calciomercato Milan – Asensio, profilo in grado di alzare il livello in Europa

Il Milan potrebbe acquistare Asensio: Stefano Pioli avrebbe dato l'ok in quanto il calciatore è compatibile con il gioco dell'allenatore

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto su Marco Asensio, calciatore del Real Madrid che potrebbe vestire la maglia del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un calciatore mancino che possa giocare sulla fascia destra e il maiorchino risponde perfettamente ai requisiti richiesti. Inoltre gode anche della stima di Stefano Pioli, il quale alcuni giorni fa ha dichiarato ad 'AS' che 'Asensio è un grande giocatore'. Dunque, l'allenatore del Milan avrebbe dato il suo benestare all'operazione in quanto il calcio del classe '96 e dello stesso Pioli sono compatibili.

Ma Asensio non piace solamente a Pioli, bensì a tutta l'area tecnica. Maldini e Massara pensano che il calciatore in questione sia perfetto per permettere al Milan di alzare il proprio livello anche in Europa. I due dirigenti potrebbero investire gran parte del budget proprio per il giocatore in questione per poi rinforzare anche gli altri reparti.

Milan, non solo Asensio

Sul taccuino del Milan non c'è solo il nome di Asensio per rinforzare la trequarti. Anche De Ketelaere, Noa Lang, Ziyech e Dybala piacciono ai rossoneri, ma il giocatore del Real Madrid potrebbe essere la pista più percorribile. L'ex Espanyol, infatti, si trova davanti ad un bivio: rinnovare con il Real Madrid o andare via? Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e nei giorni scorsi ha dichiarato che sta parlando del suo futuro con il club. Asensio, inoltre, è passato recentemente nella scuderia di Jorge Mendes, procuratore tra gli altri anche di Renato Sanches e Rafael Leao con cui il Milan parla spesso per gli altri suoi due assistiti.

Non sarà comunque semplice portare Asensio al Milan. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, il Real Madrid chiede circa 20 milioni di euro per la sua cessione. Inoltre c'è anche da fare i conti con lo stipendio del giocatore. Si parte da una base di 5 milioni netti che il calciatore guadagna al Real, ma lo sconto fiscale del Decreto Crescita può aiutare il Milan. Tutto il resto dovrà farla la diplomazia, anche se Milan e Real Madrid hanno ottimi rapporti come dimostrano gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz. Andrà in porto l'ennesima trattativa tra i due club? Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.