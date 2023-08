Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “L’Arsenal è interessato a Simic”

Nel corso di queste prime uscite, soprattutto nel match contro il Real Madrid, si era messo in gran mostra nonostante fosse stato chiamato in causa all'ultimo. Jan-Carlo Simic, a dispetto della giovane età, ha retto bene in difesa contro gli attaccanti dei Blancos e Stefano Pioli avrebbe fatto un pensierino per tenerlo in pianta stabile in prima squadra.