Calciomercato Milan – L’ex obiettivo Arnautovic si avvicina all’Inter

Ancor prima che cominciasse il calciomercato, il Milan aveva messo gli occhi su Marko Arnautovic come vice Olivier Giroud per il reparto d'attacco. E, secondo alcuni rumors il Diavolo aveva anche bloccato l'attaccante austriaco. Poi, però, dopo l'esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara , la pista sarebbe stata accantonata definitivamente.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'Twitter', ora Marko Arnautovic sarebbe ad un passo dall'Inter. I due club starebbero dialogando per trovare un accordo e l'attaccante austriaco avrebbe chiesto la cessione. I nerazzurri avrebbero inoltre offerto al centravanti del Bologna un contratto fino al 2025 a 3 milioni di euro a stagione.