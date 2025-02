'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse di calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione su Álex Jiménez, terzino destro classe 2005 giunto in rossonero dal Real Madrid nell'estate 2023. Inizialmente in prestito e poi riscattato dal club di Via Aldo Rossi nell'estate 2024 per 5 milioni di euro.