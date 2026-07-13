Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan fa sul serio per blindare la propria retroguardia. La dirigenza rossonera ha piazzato un colpo da 90 per quanto riguarda presente e futuro. La notizia nei giorni scorsi, infatti, ormai è ufficiale: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Per strappare il centrale spagnolo alla Lazio, il club rossonero ha tirato fuori ben 30 milioni di euro. Nonostante l'investimento per Gila, il Milan resta vigile sul mercato dei difensori. Nelle ultime ore, infatti, è ritornato di moda un nome caldissimo: Antonio Silva.

Calciomercato Milan, occhi su Antonio Silva

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record e confermato poi dail difensore Lusitano classe 2003 delha preso una decisione:scegliendo di mettersi sul mercato.

La decisione è stata presa in pieno accordo con il suo agente, Jorge Mendes, e si apre ufficialmente uno scenario molto importante per i vari club europei: con il contratto in scadenza nel 2027, il Benfica non potrà tirare troppo la corda sul prezzo del cartellino, proprio per evitare il rischio di perderlo a parametro zero più avanti.

Il Milan era già stato accostato al centrale portoghese nei giorni scorsi come una delle società più attente alla sua evoluzione. Ora che la rottura con il Benfica è ufficiale, i rossoneri potrebbero studiare il colpo alle giuste condizioni economiche, regalando ad Amorim un nuovo difensore.