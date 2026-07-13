Si accende un asse di mercato tra caldissimo tra Milano e Bergamo, con il mirino di entrambi i club, ovvero Milan e Atalanta, puntato su uno dei giovani talenti più grandi del panorama calcistico europeo: Kerim Alajbegović.

Milan su Alajbegovic? Le ultime

Secondo quanto riferito dain queste oreè pronta ad inviare la sua prima offerta ufficiale alLa squadra nerazzurra ha deciso di rompere gli indugi, tentando un Blitz per battere sul tempo la concorrenza internazionale.

In Germania si aspettano altre proposte, ma l'Atalanta ha deciso di provarci ugualmente. Sullo sfondo, però, resta attentissimo il Milan di Amorim, che da tempo ha inserito il gioiellino bosniaco tra le primissime priorità per la trequarti. Fresco di un Mondiale vissuto da protagonista con la maglia della Bosnia, il giovane classe 2007 del Bayer ha stregato tutti gli osservatori di mezza Europa.

La valutazione e le motivazioni sul perchè piace al Milan

La sua personalità e la capacità di muoversi tra le linee hanno conquistato tutti quanti. Proprio per questo la valutazione del club tedesco sfiora iuna cifra davvero importante ma giustificata da un grandissimo potenziale.

Il Milan osserva la situazione molto da vicino. Il profilo di Alajbegović riscontra, infatti, il totale gradimento della società , ma soprattutto quello di due figure chiave della nuova era rossonera: risulta esserci l'approvazione di Cardinale, che spinge costantemente verso l'acquisto di talenti under 20 e di Amorim.

Nel nuovo scacchiere tattico del tecnico portoghese il giovane bosniaco sarebbe impiegato come trequartista di sinistra. Al momento, però, almeno per quanto ci risulta il Milan non ha ancora presentato alcun offerta ufficiale.