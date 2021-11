Calciomercato Milan – Anche Juventus, Roma e Napoli su Mazraoui | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, anche Juventus, Roma e Napoli avrebbero puntato gli occhi su Noussair Mazraoui

Torna di moda dalle parti di Milanello il nome di Noussair Mazraoui. Il calciatore marocchino è in scadenza di contratto con l'Ajax nel giugno del 2022 e la sua situazione sta attirando l'attenzione non solo del Milan, ma anche di altri club italiani. Secondo quanto riporta Espn, sul classe 1997 ci sarebbero anche Juventus, Roma e Napoli. Mazraoui è un terzino destro naturale, ma può anche giocare davanti la difesa. Quest'anno con i lancieri ha già segnato 4 gol e fornito 3 assist in 16 presenze. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.