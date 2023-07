Calciomercato Milan – I giovani Alesi e Ferrone in uscita | News

Gabriele Alesi e Leonardo Ferroni, giovani giocatori del Milan Primavera, sarebbero in uscita dal club rossonero

Il mercato del Milan in queste prime settimane della sessione estiva si è sviluppato principalmente in entrata. Anche sul fronte delle uscite, però, il Diavolo si sta muovendo con intelligenza, tra cessioni eccellenti (Sandro Tonali al Newcastle) e prestiti (Daniel Maldini all'Empoli e Marco Nasti al Bari).