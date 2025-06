Calciomercato Milan, ai saluti Kyle Walker e Riccardo Sottil

A gennaio il Milan aveva acquistato due giocatori con la formula del prestito con diritto di riscatto, vale a dire Kyle Walker e Riccordo Sottil. Queste ore dedicate alla risoluzione delle situazioni in bilico (ci sarebbe infatti tempo fino al 24 giugno) è giusto tornare sui profili presi in esame e rimasti in sospeso. Vediamoli brevemente, come da analisi di 'TMW'.