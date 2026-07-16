Il mercato in uscita del Milan si accende improvvisamente e uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato è quello di Pervis Estupiñán, sempre più vicino a salutare il Milanello per far ritorno in Premier League. A fare il punto sulla trattativa è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano che, tramite il suo canale WhatsApp,

Calciomercato Milan, accordo trovato per Estupinan

Secondo quanto riferito da Romano, infatti, il terzino ecuadoriano ha raggiunto un accordo totale conper il suo nuovo contratto. Dietro l'accelerata del club inglese c'è un fattore chiave: la presenza in panchina di

Il tecnico spagnolo ha indicato Estupinan come profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra, anche perché lo conosce molto bene: i due infatti, hanno già condiviso l'esperienza ai tempi del Villarreal. Il richiamo della Premier League ha spinto il calciatore a dire Si alla proposta del club inglese.

L'Aston Villa ora ha un compito ben preciso da svolgere: trovare l'intesa con il club rossonero. I contatti tra le due dirigenze sono continui, e sono continui anche i lavori per limare la distanza sulla valutazione del cartellino. Il Milan, dal punto di vista finanziario, per evitare qualsiasi minusvalenza in bilancio deve incassare una cifra di 13,6 milioni di euro.