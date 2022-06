Calciomercato Milan – Acerbi, trattativa non in fase avanzata | PM News

Francesco Acerbi è uno dei nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa: al momento, però, la trattativa non sarebbe in fase avanzata

Enrico Ianuario

Sfumato Botman, il Milan è al lavoro per acquistare un nuovo difensore. Con Romagnoli diretto verso la Lazio, i rossoneri dovranno trovare un suo sostituto. Negli ultimi mesi il club di via Aldo Rossi aveva deciso di puntare con determinazione sull'ex calciatore del Lille ma nonostante l'offerta da 30 milioni di euro l'affare non è andato in porto. Ecco, dunque, che il Diavolo potrebbe cambiare strategia di mercato e potrebbe puntare su un nome non più giovanissimo ma che garantirebbe esperienza ad una rosa giovane quale è quella allenata da Stefano Pioli.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Francesco Acerbi. Si tratterebbe di un ritorno al Milan, in quanto ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2012-2013. Stando a quanto risulta alla redazione di 'pianetamilan.it', al momento non c'è una trattativa avanzata con la Lazio per il classe '88. Probabilmente Acerbi non è la prima scelta per la difesa del Milan, in quanto il club rossonero, come dimostrato negli ultimi anni, ha spesso virato su profili forti ma giovani d'età. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>