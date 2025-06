Calciomercato Milan, accordo totale con Xhaka: cifre, dettagli e offerta

Il Milan e Granit Xhaka avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento dello svizzero in questa sessione estiva di calciomercato. Il mediano del Bayer Leverkusen, dopo Luka Modric, è stato messo nel mirino del club rossonero per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Gli ultimi giorni in tal senso erano stati molto importanti e si era capito di essere vicini alla chiusura del cerchio. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com', in un articolo pubblicato questa mattina sul proprio sito ufficiale.