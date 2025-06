"E' un Milan che sta lavorando sul discorso delle cessioni. Theo non ha, per ora accettato il trasferimento in Arabia, e si è bloccata la cessione di Musah al Napoli. Così, il Milan ha deciso di puntare sul centrocampo. Arriverà Modric e ci sarà una nuova offerta per Javi Guerra, resta anche l'affare Xhaka, ma per ora il Milan non ha voluto affondare. Si lavorerà anche sugli esterni. Oltre a Saelemaekers ci sarà un altro giocatore in quella zona di campo".