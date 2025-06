Calciomercato, Milan all’assalto di Javi Guerra: il nuovo Reijnders

Calciomercato Milan, tutto su Javi Guerra. Ma niente spese folli — La linea del club di Via Aldo Rossi, infatti, per il quotidiano sportivo nazionale è chiara: nessuna spesa folle, senza un accordo a condizioni economiche accettabili si passa al 'Piano B'. Javi Guerra, oggi, è - per caratteristiche e potenziale - la prima opzione del Milan: un centrocampista di qualità e gol che, come Reijnders, può valorizzarsi in maglia rossonera.

Reijnders, nel 2023, giunse al Milan dall'AZ Alkmaar per 23,5 milioni di euro bonus inclusi e con il Diavolo è esploso, prendendosi la ribalta in Champions League e conquistandosi la maglia della Nazionale dell'Olanda. In Javi Guerra, che nonostante la giovane età è nella Prima Squadra del Valencia già da tre anni, il Milan vede il suo nuovo incursore della mediana.

Il suo arrivo non escluderebbe Xhaka. Buoni rapporti con il Valencia — Che può essere lanciato in porta da Granit Xhaka (perché l'eventuale acquisto di Javi Guerra non escluderebbe quello dello svizzero del Bayer Leverkusen) e Luka Modrić. Il Valencia vorrebbe arrivare al rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, ma, al momento, i dialoghi per il prolungamento sembrano essersi interrotti e questo gioca in favore del Milan.

I rapporti tra Milan e Valencia sono buoni, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', grazie al canale aperto due anni fa con l'operazione Yunus Musah e così come fu per lo statunitense, anche per Javi Guerra il Milan è pronto all’investimento in doppia cifra, giustificato da età e talento. E senza rinnovo anche il Valencia dovrà cedere a qualche compromesso: intorno ai 20-25 milioni di euro, tra parte fissa e variabile, l’affare si può chiudere. Con lo stipendio assolutamente nei parametri rossoneri.