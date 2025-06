Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito Alvaro Morata avrebbe raggiunto un accordo personale con il Como, accettando il trasferimento. Il contratto sarebbe pronto a mancherebbe unicamente l'accordo tra Milan e Galatasaray. I due club sarebbero in contatto per capire se i turchi daranno il via libera.