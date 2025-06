Calciomercato Milan, Schira: 'Morata ha un accordo con il Como. Ora ...'

Dopo un'ultima stagione trascorsa a metà tra Milan (6 gol e 2 assist in 25 partite) e Galatasaray (7 gol e 3 assist in 16 partite), Álvaro Morata si appresta a tornare in rossonero per fine prestito in questa sessione di calciomercato. L'attaccante spagnolo, classe 1992, non resterà però alla corte di Massimiliano Allegri.