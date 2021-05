Calciomercato Milan – Accelerata rossonera per la stella turca Kokcu

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe vicino all'acquisto di Orkun Kokcu

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese 'Daily Mail', il Milan sarebbe in vantaggio rispetto ad alcuni club di Premier League per acquistare Orkun Kokcu. Sul centrocampista turco ci sono anche l'Arsenal e il Tottenham, ma al momento i rossoneri sembrerebbero in pole per il calciatore del Feyenoord. Il ventenne di Harlem piace alla società di via Aldo Rossi in quanto può ricoprire sia il ruolo di centrale di centrocampo che di trequartista, una duttilità che non è sfuggita agli occhi di Maldini e Massara. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma l'ottima stagione disputata fin qui - condita da 3 reti e 3 assist in 21 partite di campionato - potrebbero far alzare il suo valore di mercato. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz. Le ultime.