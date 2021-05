Calciomercato Milan – Pioli vuole tenere Brahim Diaz: le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Stefano Pioli vuole tenere Brahim Diaz. Già fissato un vertice con il Real Madrid. Ecco le novità

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera ora pensa alla partita di domani contro il Cagliari, che potrebbe essere decisiva per la Champions League, ma poi si concentrerà a creare la rosa per la prossima stagione. In primo piano il futuro di tre giocatori importanti: BrahimDiaz, Fikayo Tomori e Sandro Tonali.

Al termine del campionato è stato fissato con il Real Madrid proprio un incontro per Brahim Diaz. Dopo una stagione con luci e ombre, lo spagnolo è esploso proprio nel momento più importante: prima il gol contro la Juventus, poi quello con il Torino. Non solo le reti, ma anche prestazioni a tutto tondo. Stefano Pioli vuole tenerlo e la dirigenza rossonera cercherà di accontentarlo. Un Milan in Champions potrebbe dargli più spazio rispetto a un Real Madrid in costruzione. Ricordiamo che in questo momento il giocatore è in prestito secco dagli spagnoli. Sulla volontà di Brahim Diaz non ci sono dubbi: anche a lui piacerebbe rimanere al Milan, visto che si trova bene in Italia.

Per quanto riguarda il resto, il Milan si è deciso a riscattare Tomori dal Chelsea. Il club è consapevole dello sforzo economico richiesto (28 milioni di euro) ma in ogni caso eserciterà il diritto d'acquisto, anche perchè il club londinese non farà sconti. Infine c'è Sandro Tonali: dopo i 10 milioni di prestito già versati, il Milan entro il mese di giugno verserà nelle casse del Brescia altri 15 milioni di euro per il riscatto e altri 10 per bonus vari. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.