Calciomercato Milan, Abraham: speranza per il riscatto? C’è un ostacolo

Calciomercato Milan, Abraham potrebbe restare in rossonero anche la prossima stagione? Il Diavolo dovrà parlare con la Roma e non solo

Tammy Abraham, partito come alternativa di Morata prima e poi di Gimenez, ha totalizzato 44 presenze col Milan considerando tutte le competizioni, segnando 10 goal e servendo 7 assist. Determinanti sono stati i suoi gol contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia e in Supercoppa Italiana. Cosa potrebbe servire per riscattarlo? Ecco il possibili futuro dell'attaccante di proprietà della Roma.